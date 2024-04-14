Сумку с двумя килограммами мефедрона изъяли у пассажира такси в Москве

В Москве 27-летнего мужчину задержали по подозрению на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник получил от сообщника координаты тайника, где хранилась партия запрещенного вещества весом около 1 килограмма. Полученное вещество мужчина должен был расфасовать по пакетам и сбыть через тайники-закладки, распределив их в городе. Во время перевозки вещества закладчика задержали.

Позже при обыске в его квартире на Первомайской улице правоохранители обнаружили еще 1,3 килограмма мефедрона и 57 свертков с уже расфасованным наркотиком. Эту партию злоумышленник также намеревался сбыть в Москве, разложив тайники-закладки.

В ведомстве заявили, что дело о привлечении фигуранта к ответственности находится на их контроле.

Ранее в Подмосковье у двух мужчин изъяли 100 кг мефедрона.