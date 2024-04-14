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В Израиле, Иордании и Ираке сняли ограничения на полеты гражданской авиации

Росавиация: Израиль, Иордания и Ирак сняли ограничения на полеты авиации

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Shutterstock

Авиационные власти Израиля, Иордании и Ирака сняли введенные накануне ограничения на полеты в своих странах. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

«Власти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве этих стран», — говорится в публикации.

До этого пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что рейсы компании в Египет и Объединенные Арабские Эмираты, которые были задержаны ранее в целях безопасности из-за атаки Ирана на Израиль, готовятся к вылету. Перевозчик отметил, что на время ожидания вылета пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании. Ближайший рейс в Тегеран запланирован на 17 апреля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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