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В АТОР рассказали, есть ли российские туристы в Иране

АТОР: в Израиле, Иордании, Ираке и Ливане российских туристов нет

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Semyon Galperin/Reuters

В Иране в настоящее время есть российские туристы, находящиеся в стране с экскурсионными турами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

По предварительным данным АТОР, в Иране находятся десятки российских туристов. В Израиле, Иордании, Ираке и Ливане организованных туристов из России сейчас нет. Продажа туров в Израиль в частности былп прекращена еще осенью 2023 годп.

«В Израиле <...> организованных туристов из России нет. <...> Тем не менее в этой стране продолжает находиться значительное количество граждан России с двумя паспортами, постоянно или длительное время проживающих там», — поделилась Ломидзе.

До этого палестинский телеканал «Аль-Акса» со ссылкой на ХАМАС сообщал, что удар Ирана по Израилю является естественным правом и надлежащим ответом на атаку по иранскому консульству в Дамаске.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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