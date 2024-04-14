На Ставрополье мужчина отрезал знакомой часть пальца

В Невинномысске полиция возбудила уголовное дело против 43-летнего местного жителя, который напал на знакомую. Об этом сообщает издание «Победа 26» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ставрополью.

Об инциденте правоохранители узнали от сотрудников больницы — туда пострадавшую привезли с травмами средней степени тяжести. По словам потерпевшей, ее избил знакомый. Поводом для агрессии послужила предшествующая ей ссора, в конце которой мужчина набросился на приятельницу, избил ее руками и ногами, дважды ударил ее ножом и отрезал на одной из кистей фалангу пальца.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью». Мужчину доставили в отделение полиции, где он сознался в содеянном.

Ранее в Иркутской области осужденные получили новые сроки за истязание заключенного.