Стала известна личность захваченного на израильском судне российского моряка

Захваченного на израильском судне MSC ARIES приморского моряка зовут Тимофей Колчанов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ему 38 лет, работает старшим механиком», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Shot, посольство России в Иране уже связалось с семьей мужчины и сообщило, что с ним все в порядке.

Колчанов родился в городе Фокино в Приморском крае, в последнее время он проживал в Тюмени. Мужчина давно работает в компании, принадлежащей израильскому миллиардеру, это уже его четвертый контракт.

Shot отмечает, что на этом судне граждан России больше нет.

О захвате судна стало известно 13 апреля. Контейнеровоз шел под португальским флагом из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию. Иранские десантники высадились с вертолета Ми-17 на борт в Ормузском проливе. В тот момент в танкере находилось 25 членов экипажа. Это граждане Российской Федерации, Эстонии, Индии, Пакистана и Филиппин.

Утверждается, что MSC Aries принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. Стоимость судна оценивается в несколько млрд долларов.

Ранее в Иране заявили, что все пораженные в Израиле цели относились к военным объектам.