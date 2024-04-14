Народный артист РСФСР Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Его слова передает ТАСС.

Он сообщил, что во время операции на сердце находился в сознании, ему поставили пять стентов.

Куклачев также отметил действия бригады скорой помощи, дежурившей в «Вегас Сити Холле», где проходило юбилейное шоу артиста.

«Пять стентов он (врач) поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», — добавил он.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи.

13 апреля, по словам Дмитрия Куклачева, его отцу стало лучше — он смог поговорить с сыном по телефону и давал советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.

Сообщалось, что оставшиеся представления юбилейного шоу «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле» 13 и 14 апреля состоятся с прежним составом артистов, кроме юбиляра. Качество спектакля, заверил Дмитрий Куклачев, не пострадает.

Ранее Shaman согласился выступить у Куклачева.