На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры Харьковской области

Энергетическая инфраструктура Харьковской области получила повреждения после недавних взрывов в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское министерство энергетики.

«Обстреляна энергетическая инфраструктура в Харьковской области. Оборудование было обесточено», — говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным минэнерго Украины, было приостановлено газоснабжение 340 домохозяйств в Харьковской области, а также оказались повреждены ЛЭП в Днепропетровской и Черниговской областях.

14 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег рассказал, что российские военные ударили по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево» в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что украинские войска ударили по Луганску двумя ракетами Storm Shadow.