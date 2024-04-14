Крокодил напал на ветеринара, который осматривал ему зубы, и едва не откусил мужчине голову

В одном из зоопарков Австралии трехметровый крокодил набросился на ветеринарного врача, который осматривал ему зубы. Об этом сообщает The Sun.

Крокодил по прозвищу «Костолом» едва не откусил голову ветеринарному врачу, смотрители зоопарка вместе с медиком осматривали рептилию. Животному дали успокаивающее средство и вставили в челюсть часть бревна, чтобы удалить беспокоивший рептилию зуб.

Однако крокодил мотнул головой, снес бревно и едва не вцепился в голову ветврачу. Мужчина чудом спасся, на помощь ему бросились коллеги. Семь сотрудников зоопарка удерживали рептилию, пока животному вводили снотворное, крокодила удалось избавить от больного зуба.

Как отмечают в зоопарке, хищник был доставлен к ним в 2007 году с северных территорий Австралии, где он нападал на рыбаков и разрушал их лодки.

В США женщина нашла в своем доме двухметрового крокодила. Рептилия пробралась в одну из комнат, испуганной американке пришлось вызывать спасателей, который сумели отловить хищника.

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