Блогер Портнягин стал подозреваемым по двум статьям

Блогер Дмитрий Портнягин стал подозреваемым по двум статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Портнягина Михаила Мушаилова.

«[Блогер] подозревается по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере)», — поделился Мушаилов.

Он добавил, что в понедельник Портнягину изберут меру пресечения, пока неизвестно, какую именно.

До этого «Известия» со ссылкой на источник писали, что Портнягина заподозрили в уклонении от налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

13 апреля Портнягина доставили в Следственный комитет Московской области. Незадолго до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией.

Ранее суд продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову.