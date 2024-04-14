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Посольство РФ рассказало о поисках русского, помешавшего преступнику в Сиднее

Посольство РФ: личность помешавшего напавшему на ТЦ в Сиднее пока не установили

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AAP Image/Steven Saphore via Reuters

Сотрудники российского посольства в Австралии пока не смогли установить личность мужчины, который встал на пути преступника, атаковавшего в субботу посетителей торгового центра в Сиднее. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в Австралии Алексей Павловский.

«Личность мужчины неизвестна, возможностями разыскать его мы не располагаем. Не исключено, что дополнительная информация появится по итогам полицейского расследования», — сообщил дипломат.

13 апреля вооруженный ножом мужчина вошел в торговый центр и начал нападать на людей. По предварительным данным, нападавшего ликвидировали. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщила репортер телеканала 7News, в определенный момент на пути преступника встал русскоязычный мужчина, который держал в руках столбик от ограждения и кричал злоумышленнику «Не подходи!»

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прокомментировал нападение неизвестного с ножом в ТЦ в Сиднее.

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