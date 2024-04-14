Блогера Портнягина заподозрили в отмывании денежных средств в особо крупном размере

Блогера Дмитрия Портнягина заподозрили в уклонении от налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, 15 апреля Портнягин будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

«Портнягин проходит подозреваемым по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и пункту «б» части 4 статьи 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств, которые были приобретены другими лицами преступным путем в особо крупном размере», – сказал собеседник издания.

13 апреля Портнягина доставили в Следственный комитет Московской области.

Блогер был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, незадолго до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену Портнягина уже допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

Ранее суд продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову.