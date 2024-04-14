В правительстве Оренбуржья рассказали, сколько человек получили медпомощь

Медики оказали помощь 552 пострадавшим в зоне ЧС в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что в зоне чрезвычайной ситуации находятся 70 бригад скорой помощи.

«Дополнительно в случае проведения эвакуационных мероприятий развернуто 383 койко-места. Оказана психологическая помощь 659 жителям», — пояснили в пресс-службе региональной администрации.

До этого администрация Оренбургского района сообщала, что уровень воды в реке Урал вблизи Оренбурга на 6:00 (4:00 мск) составляет 11,87 м. Этот показатель не изменялся в течение 10 часов.

Накануне глава Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что уровень воды в городе приблизился к 12 метрам. В поселке Краснохолме ситуация уже стабилизируется.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.