Неизвестные устроили драку в петербургском отеле, один пострадавший в реанимации

В Адмиралтейском районе Петербурга следователи устанавливают обстоятельства драки в отеле, один из пострадавших госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 14 апреля в отеле «Нарва» на Старо-Петергофском шоссе. По данным правоохранителей, в номере на четвертом этаже молодые люди, не являющиеся постояльцами гостиницы, напали на трех человек.

К моменту прибытия полиции на месте происшествия находился 37-летний житель Свердловской области. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сдавленным переломом левой теменной кости и алкогольной интоксикацией в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские сняли отпечатки пальцев и следы обуви, личности участников драки устанавливаются. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу в ресторане.