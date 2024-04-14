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Неизвестные устроили драку в петербургском отеле, один пострадавший в реанимации

«78.ru»: в Петербурге неизвестные устроили жестокую драку в отеле «Нарва»

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Global Look Press

В Адмиралтейском районе Петербурга следователи устанавливают обстоятельства драки в отеле, один из пострадавших госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 14 апреля в отеле «Нарва» на Старо-Петергофском шоссе. По данным правоохранителей, в номере на четвертом этаже молодые люди, не являющиеся постояльцами гостиницы, напали на трех человек.

К моменту прибытия полиции на месте происшествия находился 37-летний житель Свердловской области. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сдавленным переломом левой теменной кости и алкогольной интоксикацией в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские сняли отпечатки пальцев и следы обуви, личности участников драки устанавливаются. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу в ресторане.

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