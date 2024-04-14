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Власти рассказали, на сколько снизился уровень воды в реке Урал в Орске

Правительство Оренбуржья: уровень Урала в Орске снизился на 51 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в Орске Оренбургской области снизился на 51 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

«За сутки в городе вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками. Уровень воды в Урале снизился на 51 см», — говорится в сообщении.

В правительстве региона добавили, что в Орске действуют шесть пунктов временного размещения (ПВР), в них остаются 698 человек, в том числе 97 детей.

До этого в Оренбурге был зафиксирован максимальный пик паводка.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер охарактеризовал ситуацию в столице региона как непростую, а в Орске — как стабильную. Там начинает уходить вода, запускаются ремонтные и уборочные работы, запланирована санитарная обработка.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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