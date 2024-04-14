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В Крыму рассказали об адаптации к отсутствию авиасообщения

Константинов: Крым выстроил новые маршруты после закрытия авиасообщения

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Крым в отсутствие авиасообщения сумел адаптироваться, выстроить логистику и новые транспортные маршруты. Об этом РИА Новости рассказал председатель парламента республики Владимир Константинов.

«Крым смог переориентировать логистические пути и адаптироваться к отсутствию авиасообщения. Наш опыт показал, что экономика, туризм — все отрасли устояли, адаптировались к новой реальности», — сообщил спикер.

По словам Константинова, руководство полуострова ждет открытия аэропорта и появления новых маршрутов, связывающих Крым с материковой частью РФ, поскольку это положительно отразится на экономике республики.

Режим ограничения полетов на юге РФ, включая аэропорт в Симферополе, действует с февраля 2022 года. По словам Константинова, авиасообщение с регионом будет восстановлено после завершения специальной военной операции на Украине. В январе 2023-го спикер признался, что ему хотелось бы, чтобы цели спецоперации «были достигнуты поскорее» и страна «вернулась к нормальной мирной жизни».

Ранее в Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал.

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