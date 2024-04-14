Четверо детей и взрослый отравились угарным газом в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства отравления угарным газом в квартире четверых детей и одного взрослого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 13 апреля в многоэтажке по улице Афанасьева в Нижнем Новгороде. Пятеро человек, из которых четверо — дети, почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

По предварительной информации, они могли отравиться угарным газом. Пострадавшие госпитализированы, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Обстоятельства и причины отравления устанавливает региональный СК.

В городе Княгинино трое детей и взрослый госпитализированы с отравлением угарным газом. Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой, исправность оборудования проверили специалисты газовой службы.

Ранее в Нижневартовске мужчина надышался в гараже угарным газом и месяц провел без сознания.