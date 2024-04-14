В Башкирии спасли из ледяной воды тонущих детей

В Башкирии прохожие помогли спасти из ледяной воды тонущих подростков, мальчики гуляли по льду реки Белая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

О произошедшем в экстренные службы сообщили очевидцы, они рассказали, что на реке Белой тонут двое мальчиков. На помощь детям до приезда спасателей бросились девушка и молодой человек, оказавшиеся поблизости.

Юноша дополз к детям по льду и держал их за руки до приезда экстренных служб. Подростков и их спасителя эвакуировали на берег и передали медикам, дети и молодой человек госпитализированы.

В Кузбассе спасли двух подростков с отколовшейся льдины. Двух школьников, дрейфующих на льдине по реке Томь в районе Московской площади в Кемерове, заметили прохожие. Очевидцы вызвали экстренные службы, спасатели подплыли к подросткам и с помощью лестницы помогли им выбраться из ловушки. Мальчиков доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Иванове ребенок катался на самокате и провалился под лед на пруду.