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Уровень воды в реке Тобол за сутки вырос

За сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 75 см

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Shutterstock/sunakri

За минувшие сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 75 см. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные геопортала, созданного местными властями.

Отмечается, что данные были сняты с гидропоста в Кургане.

«Река Тобол. Уровень воды 491. <…> 08:00 (06:00 мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным МЧС, более 770 домов и приусадебных участков подтоплены из-за паводков в Курганской области.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о работах на семи дамбах в регионе. Одна из этих дамб возводится с нуля, а шесть остальных повышаются дополнительно.

Волна паводка движется к Кургану по реке Тобол со скоростью около 15-20 км в сутки.

До этого власти Курганской области эвакуировали более 7 тыс. человек из-за паводка. Там указали, что сейчас в регионе развернуты пункты, готовые к приему граждан, эвакуированных из риска подтопления. Всего подготовлено 99 пунктов временного размещения общей вместимостью 25 287 человек.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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