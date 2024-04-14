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Двухлетней девочке отрезало часть пальца в детском саду Перми

«59.ru»: в Перми ребенок лишился фаланги пальца в детском саду

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Depositphotos

В Перми ребенку отрезало часть фаланги пальца дверью в детском саду, родители пострадавшей винят в произошедшем воспитателя. Об этом сообщает «59.ru».

Инцидент произошел 12 апреля в пермском детском саду «Электроник», двухлетней девочке защемило руку дверью и отрезало часть фаланги пальца. Дети собирались на прогулку, когда девочка вышла в тамбур и прищемила палец металлической дверью тамбура.

«Когда воспитатель позвонила жене, сказала, что нужно забрать ребенка домой — якобы она просто прищемила пальчик и у нее кровь немножко бежит. Жена приехала в сад, дочь была в медкабинете — там ей наложили марлю. После этого они поехали в травмпункт на Гайве, где уже увидели, когда сняли бинт, что у ребенка нет верхней фаланги — отрезало по ноготь». — рассказал отец ребенка.

Пострадавшую сначала осмотрел медик детского сада. Затем ребенка доставили в краевую детскую больницу. Девочке провели операцию, ей предстоит наращивание поврежденной части фаланги. Семья намерена обратиться в правоохранительные органы, родители винят в случившемся воспитателя. Педагог своей вины не признает и заявляет, что отреагировала на ситуацию быстро.

Ранее ребенок сломал в двух местах ногу, упав с крыльца детского сада.

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