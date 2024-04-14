Израиль поднял в воздух десятки самолетов для борьбы с БПЛА Ирана

ВВС Израиля подняли в воздух десятки истребителей, готовых сбивать иранские летательные аппараты. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника.

«Десятки израильских самолетов курсируют через воздушное пространство Израиля и готовы сбивать иранские летательные аппараты», - цитирует издание собеседника.

До этого силы США сбили несколько летевших в Израиль иранских дронов.

Сообщалось, что Армия обороны Израиля обнаружила и отслеживает более 100 беспилотников, запущенных Ираном в сторону Израиля.

Очередное обострение в ирано-израильских отношениях произошло после того, как в начале апреля армия Израиля нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью уничтожено.

Ранее Иран запустил 3-ю волну дронов по Израилю.