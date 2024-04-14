Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль поднял в воздух десятки самолетов для борьбы с БПЛА Ирана

NYT: Израиль поднял в воздух десятки самолетов для борьбы с иранскими дронами

close
100%
Nir Elias/Reuters

ВВС Израиля подняли в воздух десятки истребителей, готовых сбивать иранские летательные аппараты. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника.

«Десятки израильских самолетов курсируют через воздушное пространство Израиля и готовы сбивать иранские летательные аппараты», - цитирует издание собеседника.

До этого силы США сбили несколько летевших в Израиль иранских дронов.

Сообщалось, что Армия обороны Израиля обнаружила и отслеживает более 100 беспилотников, запущенных Ираном в сторону Израиля.

Очередное обострение в ирано-израильских отношениях произошло после того, как в начале апреля армия Израиля нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью уничтожено.

Ранее Иран запустил 3-ю волну дронов по Израилю.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами