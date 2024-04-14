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В Раде отвергли идею повышенных выплат военным ВСУ

В Раде назвали чрезмерной идею повышенных выплат военным ВСУ

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РИА Новости

Идея повышения выплат военнослужащим ВСУ и семьям погибших является чрезмерной, так как это увеличит дыру в бюджете. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

«Надеюсь, не права, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тыс. гривен – это о включении «печатного станка». 15 млн гривен выплат семьям погибших считаю чрезмерными, уже полно манипуляций по этому поводу,» – отметила Безуглая.

В марте советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что ВСУ на находятся в стагнации без ясного понимания сценариев дальнейшего развития событий.

11 апреля Верховная рада приняла закон о мобилизации населения. Документ ужесточает правила призыва. Теперь для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения в руки.

До этого Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины заключенных.

Ранее сообщалось, что недовольные властями военные ВСУ планируют захватить Верховную раду.

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