Российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы над Ираком и Израилем

Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в воздушном пространстве Ирака и Израиля до 7:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании.

«Закрыто с 23.30 мск до 7 утра мск», — сказал собеседник агентства.

13 апреля Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля. После этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль на протяжении долгих лет готовится к вероятному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.

После атаки в Пентагоне проинформировали, что США осведомлены о запуске Ираном беспилотников в сторону Израиля. По данным Белого дома, иранская атака продлится, вероятно, нескольких часов.

Ранее сообщалось, что Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море.