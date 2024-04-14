Полеты в воздушном пространстве над Тегераном продолжаются

Самолеты продолжают совершать рейсы в небе над Тегераном. Об этом сообщает агентство Fars.

По словам представителя аэропорта Мехрабад Эбрахима Моради, в текущий момент ситуация в небе над аэропортом Тегенрана спокойна, полеты выполняются по контролем диспетчеров.

До этого Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля.

До этого сообщалось, что Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.

До этого в Израиле заявили о подготовке к нападению со стороны Ирана и запретили работу всех учебных заведений.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.