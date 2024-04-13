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Иран закрыл воздушное пространство над Тегераном

Власти Ирана объявили о закрытии воздушного пространства над Тегераном

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Firas Makdesi/Reuters

Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» .

По данным вещателя, иранское руководство распорядились закрыть воздушное пространство над столицей. Запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен до особого уведомления властей, подчеркнул телеканал.

13 апреля Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля.

После этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль на протяжении долгих лет готовится к вероятному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.

В начале апреля Израиль нанес удар с воздуха по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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