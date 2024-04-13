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На поджигателя здания правительства Владимирской области завели дело

На поджигателя здания правительства во Владимире завели дело об уничтожении имущества

На поджигателя здания правительства Владимирской области завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.

Согласно сообщению ведомства, предварительно установлено, что житель Владимира 2000 года рождения, находясь у здания государственного учреждения, «бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостями в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств».

Днем 13 апреля Telegram-каналы сообщали, что у здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Местные жители говорят о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд. Позже выяснилось, что возле здания правительства региона загорелся автомобиль.

Позднее появились кадры, на которых злоумышленник пытается бросить «коктейль Молотова» в здание администрации.

Telegram-канал Mash писал, что целью нападения мог быть вице-губернатор Константин Баранов.

Ранее стала известна личность мужчины, бросившего «коктейль Молотова» в здание правительства во Владимире.

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