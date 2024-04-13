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В Подмосковье снесли единственный в России храм ПЦУ

В Ногинске снесли единственный в России храм Православной церкви Украины

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Православна церква Украины

В подмосковном Ногинске снесли по решению суда единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина) на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«11 апреля в подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан», — рассказал игумен ПЦУ Меркурий (Скороход).

По данным Старины, в 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе здания, которое на тот момент относилось к Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав ПЦУ. При этом действия по решению суда до сих пор не принимались.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников Православной церкви Украины (ПЦУ) «компанией ряженых». Об этом он заявил в проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира. По словам патриарха, те, кто всегда боролся с православной Русью, не оставляют свои мечты «разделить и разрушить» ее.

Ранее на Украине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ.

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