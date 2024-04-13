Обитатели Московского зоопарка начали выходить из зимней спячки

Животные из Московского зоопарка выходят из зимней спячки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Обитатели Московского зоопарка выходят из зимней спячки: окончательно пробудился бурый медведь Гром... Возвращаются к активной жизни еноты, сурки и белогрудые ежи», — написал он.

Он напомнил, что медведь Гром приехал в Московский зоопарк из Донбасса осенью 2022 года, зоологи соорудили для него искусственную берлогу.

До этого в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай. По словам сотрудников зоосада, на исторической родине ей, возможно, будут искать «жениха».

26 марта в зоопарке показали видео с новыми достижениями представительницы медвежьих. Также наблюдателей за жизнью маленькой панды попросили не переживать из-за ее падений.

Ранее в Новосибирском зоопарке показали знакомство новорожденного пингвина с семьей.