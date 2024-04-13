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Два грузовых парома столкнулись на Волге

В Татарстане на Волге столкнулись два грузовых парома

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Столкновение двух грузовых паромов произошло на Волге в Татарстане. Об этом сообщили в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 13 апреля 2024 года, в вечернее время, на реке Волга вблизи с. Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения.

В начале недели при пожаре на судне «Катерина Великая» во Владивостоке погиб один человек, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ГУ МЧС РФ по Приморью сообщили, что на судне в результате пожара повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв. м. Всего в ликвидации огня было задействовано 15 единиц пожарной техники и 54 человека личного состава.

Ранее яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде.

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