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Названа возможная причина аварии на фуникулере в Турции

Минюст Турции назвал коррозию возможной причиной аварии на фуникулере в Анталье

Причиной аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой пострадало много людей, могла стать коррозия металлических конструкций, заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Его слова передает РИА Новости.

«В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия», — заявил Тунч.

Он добавил, что опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов.

Полиция уже выдала ордера на задержание 13 человек, причастных к ЧП с фуникулером. Среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта и фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы.

12 апреля в Анталье часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали на землю. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще 17 пострадали. На высоте в кабинках оказались заблокированы 174 человека, которых эвакуировали в течение суток.

Мэр города утверждает, что фуникулер, открытый в 2017 году, проходил все необходимые ежегодные проверки

Ранее около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника в Подмосковье.

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