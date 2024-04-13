Россиянин залез на строительные леса, потому что испугался возбуждения уголовного дела

В Югре местный житель принял наркотики и провел 10 часов на строительных лесах, угрожая окружающим прыжком. За ситуацией следил Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Сегодня утром житель Нижневартовска забрался на строительные леса, установленные на доме №16 на улице Маршала Жукова. Экстренные службы на место вызвали только через несколько часов, с мужчиной стали вести переговоры. По некоторым данным, на столь отчаянный шаг он решился, так как планировал отправиться на СВО, но не смог подписать контракт по состоянию здоровья.

Позже сообщалось, что вартовчанину якобы подкинули в квартиру наркотики, а он боялся идти домой, ожидая задержания и возбуждения уголовного дела. В то же время мужчина сам, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.

В конце концов его убедили спуститься с лесов и забрали на допрос. Известно, что в переговорах участвовали друзья мужчины, полиция, спасатели и случайные прохожие. На уступки он пошел, когда ему пообещали решить вопрос с подкинутыми наркотиками.

Ранее россиянин обокрал гараж и отправился на СВО, чтобы избежать уголовного преследования.