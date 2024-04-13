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Паслер поехал в Оренбург из-за непростой ситуации с паводками

Паслер заявил, что выдвигается из Орска в Оренбург, где непростая ситуация

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что покидает Орск и отправляется в Оренбург, где складывается непростая ситуация в связи с паводками. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, у нас ситуация непростая. Я все-таки хочу верить, и прогнозируется, чтобы Оренбург у нас все-таки вышел, надеюсь, на максимальный пик или вот-вот скоро выйдет», — сообщил губернатор.

По его словам, ситуация в Орске сейчас уже намного стабильнее, чем в Оренбурге. Уровень воды упал на 23 сантиметра.

До этого сообщалось, что в Орске пострадавшим в ходе паводка начали приходить первые выплаты. Часть пострадавших уже получили по 20 тысяч рублей.

Губернатор ранее сообщал, что за сутки в городе 2295 домов подключили к электроэнергии, еще 2478 — к газу. На территориях пострадавшего от паводка Орска по мере схода воды продолжаются работы по подключению к коммунальным сетям жилых домов и социальных объектов.

Ранее в Орск был направлен гуманитарный груз с питьевой водой.

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