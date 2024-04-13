Тюменский чиновник три года не платил детям алименты и задолжал им 1,5 млн рублей

Приставы взыскали с высокопоставленного тюменского чиновника 1,5 млн рулей задолженности по алиментам. Об этом сообщает УФССП России по Тюменской области.

Имя должника в пресс-службе ведомства раскрывать не стали. Однако сообщили, что и он, и его бывшая жена занимают «хорошие должности». С 2021 года мужчина отказывался исполнять свой родительский долг, за три года он так ничего и не заплатил двум своим детям.

Экс-супруга чиновника решила обратиться в суд, должника обязали заплатить 1,5 млн рублей. Дело было передано на исполнение судебным приставам, и после беседы с ними мужчина понял, что если он не оплатит задолженность в течение пяти дней, его банковские счета и автомобиль арестуют.

К тому моменту к долгу добавятся еще 130 тыс. рублей исполнительского сбора за работу службы. Затем о задолженности чиновника узнают его подчиненные, так как судебный пристав передаст соответствующие документы в бухгалтерию.

«Чтобы не предать дело огласке и не платить исполнительский сбор, должник в тот же день рассчитался по счетам», — заключили в УФССП.

Ранее пермяк снял номера со своей машины и прятал ее от приставов на служебной парковке.