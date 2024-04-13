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В Оренбурге зафиксирован пик паводка

Губернатор Паслер заявил о максимальном пике паводка в Оренбурге

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МЧС России

В Оренбурге зафиксирован максимальный пик паводка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

«Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка», — указывается в публикации.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер охарактеризовал ситуацию в столице региона как непростую, а в Орске — как стабильную, там начинает уходить вода, запускаются ремонтные и уборочные работы, запланирована санитарная обработка.

«По поручению губернатора ресурсоснабжающие компании работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Согласно информации правительства, в регионе быстро восстанавливают энергоснабжение на территориях, освобожденных от потопа, газовики продолжают работы по восстановлению подачи газа, также восстанавливается водоснабжение.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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