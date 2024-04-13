Опубликованы спутниковые кадры последствий затопления в Оренбургской области

Госкорпорация «Роскосмос» показала сделанные с космического спутника фотографии последствия паводкового наводнения в Оренбургской области. Фото размещены в Telegram-канале корпорации.

«Роскосмос» продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — указывается в подписи к публикации.

Согласно информации госкорпорации, съемка велась со спутников дистанционного зондирования «Канопус-В» и «Метеор-М». На кадрах заметно, как из региона начинает уходить вода.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.