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При ракетном ударе по Луганску пострадали девять человек

Пасечник сообщил о девяти пострадавших при ракетном ударе по заводу в Луганске

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Александр Русский/ТАСС

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заводу в Луганске пострадали девять человек.

Он отметил, что среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. В настоящее время медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Городская администрация оценивает ущерб от обстрела.

До этого Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины несколькими ракетами нанесли удар по машиностроительному заводу в Луганске. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что удар Вооруженных сил Украины по машиностроительному заводу Луганска направлен на срыв восстановления производства в регионе.

Ранее ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области.

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