При ракетном ударе по Луганску пострадали девять человек

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заводу в Луганске пострадали девять человек.

Он отметил, что среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. В настоящее время медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Городская администрация оценивает ущерб от обстрела.

До этого Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины несколькими ракетами нанесли удар по машиностроительному заводу в Луганске. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что удар Вооруженных сил Украины по машиностроительному заводу Луганска направлен на срыв восстановления производства в регионе.

Ранее ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области.