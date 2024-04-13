Раскрыты подробности участия мужа Блиновской в СВО

Муж создательницы «Марафонов желаний» Елены Блиновской Алексей участвует в СВО с марта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, мужчина служит в Донецком корпусе.

При этом отец Алексея уже опровергал информацию об участии сына в СВО, отмечая, что его сын намерен отправиться в зону спецоперации позже.

До этого Telegram-канал Shot писал, что Алексей Блиновский решил уйти на СВО, чтобы «спасти бизнес и вызволить жену из СИЗО».

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 906 млн руб. налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Следователи выяснили, что, предположительно, блогер смогла «отмыть» 700 млн руб. Общий долг с учетом штрафов и пени доходит до 1,5 млрд руб. Блиновская попыталась оспорить размер задолженности, но не предоставила суду необходимые документы, поэтому размер долга остался прежним.

Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником. Мужчина своей вины не признал, «королева марафонов» созналась в уклонении от уплаты налогов.

Ранее Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО.