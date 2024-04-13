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Власти Владимира подтвердили задержание виновника взрывов у здания администрации

Во Владимире задержан виновник взрывов у здания администрации, пострадавших нет

Власти Владимира подтвердили задержание виновника взрывов у здания областной администрации. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Владимирской области.

Отмечается, что у здания правительства мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. От его действий никто не пострадал.

Подчеркивается, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

До этого Telegram-каналы сообщили, что у здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Местные жители говорят о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд. Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, возле здания правительства региона загорелся автомобиль. Telegram-канал Baza сообщал, что мужчина пытался бросить коктейль Молотова в здание администрации.

Ранее появились кадры взрыва автомобиля Toyota в Москве.

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