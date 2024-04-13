Более двух тысяч домов в Орске подключили к газоснабжению

В Орске за сутки 2295 домов подключили к электроэнергии, еще 2478 к газу. Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пишет РИА Новости.

На территориях пострадавшего от паводка Орска по мере схода воды продолжаются работы по подключению к коммунальным сетям жилых домов и социальных объектов.

Паслер ранее отмечал, что уровень паводка в Орске снижается. По его словам, от воды освобождены две тысячи жилых домов. Местные власти приступают к поэтапной генеральной уборке города, правительство региона поможет в этом техникой и оборудованием. Аналогичные меры будут приняты и в Оренбурге после схода воды.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать.

Ранее власти рассказали об уровне воды в реке Урал у Орска.