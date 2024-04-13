Во Владимире, предварительно, задержали виновника взрывов

Бросивший «коктейль Молотова» в здание администрации Владимирской области мужчина, предварительно, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, сейчас с задержанным работают сотрудники ФСБ.

До этого Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщал, что мужчина попытался поджечь администрацию города Владимир с помощью «коктейля Молотова», но промахнулся и попал в припаркованную машину.

Незадолго до этого сообщалось, что у здания областной администрации во Владимире произошли три или четыре взрыва с разницей в 30–40 секунд.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. Соседние машины также получили повреждения.

Ранее в Калуге загорелся склад пилорамы на площади более 1,5 тысяч «квадратов».