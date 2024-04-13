Стали известны подробности атаки на администрацию Владимира с «коктейлем Молотова»

Мужчина попытался поджечь администрацию города Владимир с помощью «коктейля Молотова», но промахнулся и попал в припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на анонимные источники.

«Автомобиль подожгли у здания областной администрации во Владимире», — указывается в публикации.

По информации ресурса, машина загорелась, сейчас ее тушат сотрудники МЧС.

Согласно предварительным данным, неизвестный кинул в авто «коктейль Молотова». Две бутылки с горючей смесью попали в само здание администрации Владимирской области, расположенное на Октябрьском проспекте.

«Никто не пострадал. Поджигателя ищут. Здание серьезно не повреждено», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что возле здания областной администрации во Владимире произошло несколько хлопков. На место прибыли пожарные. Местные жители рассказали о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд.