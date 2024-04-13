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Россиянка напала на судебного пристава, пытаясь отобрать арестованный телефон своего мужа

В Новосибирске осудили женщину, которая устроила скандал в кабинете пристава

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В Новосибирске жена должника устроила скандал в кабинете судебного пристава, чтобы забрать арестованный телефон. Об этом пишет портал »Бердск онлайн».

Инцидент произошел в январе в отделении УФССП по Дзержинскому району Новосибирска. Судебный пристав вызвала туда местного жителя, задолжавшего выплату по кредиту, вместе с ним в кабинет пришла и его 45-летняя супруга. Она потребовала вернуть ей арестованный телефон ее мужа и стала оскорблять сотрудницу, а затем толкнула ее и забрала свое имущество.

В отношении россиянки возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. В содеянном женщина раскаялась и извинилась перед потерпевшей. Суд также учел, что обвиняемая воспитывает 17-летнюю дочь, и приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Ранее многодетный отец из Кургана добился компенсации от УФССП после незаконного списания средств.

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