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В Киеве и большей части областей Украины слышны сигналы тревоги

«Страна.ua»: в Киеве и большей части областей Украины объявили тревогу

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Киеве и в большей части областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробная информация не приводится.

Воздушную тревогу 13 апреля объявили также в Полтавской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольных ей частях Херсонской и Запорожской областей.

12 апреля сирена звучала на всей территории Украины, в том числе в Киеве.

В этот же день Вооруженные силы России нанесли удар в районе Купянска в Харьковской области Украины по бойцам батальона «Кракен», сформированного из ветеранов полка «Азов» (организация запрещена в России).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили об опасности втягивания Украины в НАТО.

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