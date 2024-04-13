Близ Еревана произошло землетрясение

Близ столицы Армении — Еревана — произошло землетрясение магнитудой 1,9. Об этом сообщает локальный новостной портал News.am, ссылаясь на заявление Сейсмической службы республики.

Согласно информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.

«Сила толчков в эпицентре составила 2-3 балла», — указывается в материале.

По данным службы, землетрясение ощутили жители Еревана, Гарни и Дзорахбюре.

Некоторое время назад в Краснодарском крае и Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как рассказал профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов, в России некоторые регионы входят в число опасных по сейсмической активности. К ним относятся Камчатка, Курилы, Крым, Кавказ, Байкал и Саяны. Он призвал не верить сообщениям СМИ о том, что мир вскоре накроет волна землетрясений, подчеркнув, что мелкие подземные толчки уже происходят каждую минуту, просто их не замечают.

Ранее произошедшее в Турции землетрясение ощутили в Ереване.