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Студентам Институте Пушкина рекомендовали не писать дипломы по работам иноагентов

Ректор Пушкинского института Трухановская высказалась о творчестве иноагентов

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Nikolay Titov/Globallookpress

Ректор Института русского языка им. Пушкина Наталья Трухановская заявила, что в учебном заведении не идет речи об отмене творчества иностранных агентов. Ее слова приводит РБК.

Трухановская отметила. что в Институте Пушкина студенты в основном изучают классику, поскольку творчество современных авторов «не совсем устоялось для того, чтобы его можно было как-то анализировать с точки зрения образования».

Ректор при этом добавила, что студентам рекомендуют отказаться от написания студенческих дипломов и аспирантских диссертаций по трудам авторов-иноагентов. Учащимся советуют «придерживаться изучения творчества тех авторов, которые не проявили себя в антироссийской позиции».

Комментируя внесение ряда известных российских писателей в реестр иноагентов, Трухановская подчеркнула, что ни одно из этих решений не является отменой творчества, поскольку речь идет о продаже произведений, а не о лишении того или иного автора права называться писателем.

В список иноагентов внесены такие писатели как Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), Дмитрий Глуховский (признан в РФ СМИ-иноагентом), Михаил Зыгарь (признан в РФ иностранным агентом) и Людмила Улицкая (признана в РФ иностранным агентом).

До этого челябинский «Камерный театр» отменил спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Улицкой. А в начале февраля издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой из-за слов об отчислениях Украине.

Ранее юристы объяснили, как иноагенты могут заслужить амнистию

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