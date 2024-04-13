Губернатор предупредил жителей о приближении паводка к Кургану

Большой воде с реки Тобол до Кургана остается 50 км, скорость течения реки составляет 15-20 км в сутки. Об этом во время пресс-подхода заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает РИА Новости.

«Мы не можем предсказать, будет это медленнее или быстрее, усиливается течение Тобола, перелив воды может произойти в любой момент, вода может прийти быстрее», — сказал он.

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории области может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону чрезвычайной ситуации могут попасть 18 718 человек.

13 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что паводок подходит к населенному пункту Бараба рядом с Курганом.

До этого Шумков заявил, что длина волны, которая идет на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30-50 км. Резкий подъем воды, по прогнозу, начнется в ближайшие несколько дней. Под угрозой затопления находятся правобережная часть Кургана с СНТ и расположенные там микрорайоны.

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