Рыбаков спасли с необитаемого острова, на котором четыре года назад застряли другие люди

Трое человек, застрявших на острове в Тихом океане, спаслись после того, как попросили о помощи, оставив надпись на песке. Об этом сообщает Guardian.

В начале апреля рыбаки из Микронезии оказались на крошечном коралловом острове Пикелот, расположенном более чем в 640 км к юго-востоку от Гуама. Известно, что четыре года назад на этом же острове застряли трое моряков, у которых закончилось топливо. Они написали «SOS» ветками пальмы, были замечены и спасены через несколько дней.

В этот раз мужчины выложили слово «Помогите» на английском языке с помощью пальмовых листьев. Они оставались на атолле больше недели и выживали, питаясь кокосовыми орехами, но все же были обнаружены и эвакуированы с острова береговой охраной США после того, как их послание увидели с воздуха. Спасателям мужчины рассказали, что их лодку занесло, а мотор заглох, поэтому они поплыли на веслах к ближайшему атоллу.

Ранее необитаемый остров в Шотландии был выставлен на продажу за $190 тысяч.