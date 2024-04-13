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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасный

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасный на 255 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 см, опасный уровень был превышен на 255 см. Об этом сообщила мэрия Оренбургского района в Telegram-канале.

«По состоянию на 16:00 (14:00 по московскому времени) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасный уровень превышен на 255 см.

По данным местных властей, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 см, там опасный уровень составляет 870 см.

До этого сообщалось, что 12 213 жилых домов и 17 203 дачных участка подтоплено в Оренбургской области. Эвакуированы в регионе более 13 100 человек. За медицинской помощью обратились почти 500 человек.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подтопленный российский город сняли на видео с высоты птичьего полета.

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