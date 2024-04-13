Подтопленный российский город сняли на видео с высоты птичьего полета

В интернет просочилась снятая с высоты птичьего полета видеозапись затопленного Оренбурга. Видеоролик масштабного паводка разместил Telegram-канал Shot.

В публикации уточняется, что на записи виден оренбургский микрорайон «Дубки». На кадрах можно рассмотреть возвышающиеся над водой здания многоэтажек, подтопленные дороги и автомобили, стоящие в воде деревья.

«(Микрорайон. — «Газета.Ru») полностью отрезан от остального города», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в администрации Оренбурга, все городские службы сейчас функционируют в круглосуточном режиме, жителей эвакуируют из затопленных районов, исправно работаю пункты временного размещения (ПВР).

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.