Спасение дрейфовавшей на доске кошки в Оренбурге попало на видео

В Оренбурге спасли дрейфовавшую на доске в затопленном городе кошку. Видео спасения животного опубликовал Telegram-канал 112.

Мужчины заметили питомца во время объезда на лодках коттеджного поселка «Ивановское». Кошку выловили, отогрели и накормили.

До этого сообщалось, что в Оренбурге продолжается эвакуация жителей жилого комплекса «Дубки», расположенного на Уральской улице. Накануне его начала заливать вода.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

13 апреля сообщалось, что въезд на Донгузскую улицу в Оренбурге перекрыли в связи с наводнением, в данный момент по ней передвигаются только автомобили МЧС и прицепы с лодками.

Ранее глава МЧС облетел подтопленные территории Алтайского края.