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Почти 30 000 жилых домов и дачных участков подтоплено в Оренбургской области

112: в Оренбургской области подтоплены 12 213 домов и 17 203 участка

В Оренбургской области подтоплены уже 12 213 жилых домов и 17 203 дачных участка. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Журналисты оценили ситуацию как напряженную.

«Если в Орске, с которого все началось, стихия помаленьку отступает, то в Оренбурге и еще нескольких десятках населенных пунктов самое сложное время еще впереди», — говорится в публикации.

Эвакуированы в регионе более 13 100 человек. За медицинской помощью обратились почти 500 человек.

До этого сообщалось, что в Оренбурге эвакуируют жителей жилого комплекса «Дубки», расположенного на Уральской улице, накануне его начала заливать вода.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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